«Халява приди»: В Волгограде продают место в очереди за дешевой пиццей

Сегодня, 16:29

Акция в местном кафе спровоцировала финансовые спекуляции в очереди.

Местные жители окрестили ситуацию, сложившуюся среди любителей дешевой еды как «Халява приди». Оказалось, что в Волгограде продают место в очереди за пиццей за тысячу рублей, поскольку цена одного итальянского блюда по условиям акции стоят всего каких-то 100 рублей вместо привычных 400.

Оказалось, что организаторы акции не установили лимит пицц, которые можно выдавать в одни руки. И волгоградцы этим воспользовались – некоторые берут и по 10, и по 20 блюд в одни руки. Из-за этого очередь продвигается настолько медленно, что большинству приходится стоять и мокнуть под дождем в очереди за дешевой пиццей.

У спекулянтов появились даже конкуренты, которые продают свои места за половину предложенной стоимости. Неизвестно, пользовался ли кто-то такой услугой, но акция будет завершена по выдаче 3000-й пиццы.

Казалось бы, что может подвигнуть людей на такой поступок. Пользователи сети уверены, что у нас в стране есть и любители халявы, но больше всего они настаивают на том, что именно отсутствие денег подталкивает горожан вести себя так.

Подобный случай наблюдался в столичном «Ашане», где посетители из-за акции разорвали упаковки с бутылками Coca-Cola. Тогда организаторы тоже проводили акцию и были шокированы поведением участников, которые смели все на своем пути.