Сегодня, 16:09

Поездка могла носить коммерческий характер. Присутствие на «Жаре» политиков резко поднимает и увеличивает стоимость акций и выручку. Такое благоприятное влияние на одного бизнесмена противоречит словам Путина, заявляет блогер.

Лена Миро осудила поездку Захаровой и Пескова на фестиваль «Жара». Недавно в своём блоге известный блогер Лена Миро заявила, что на фестиваль «Жара» в Азербайджане приехали представители действующей российской власти. Речь идёт о Дмитрии Пескове с супругой и о Марии Захаровой. Первый является пресс-секретарём президента РФ, а вторая – официальным представителем МИДа. Однако Лена Миро задаётся вопросом, насколько такой шаг можно считать нормальным?

Лена Миро также заявляет, что мафия всегда сливается с властью. Этим они отличаются от бандитов, которые просто занимается беспределом. Блогер считает, что это плохо. Плохо также, когда власть появляется в окружении бизнесменов и бандитов. Фотографии на фоне логотипами различных компаний для политиков являются тоже не допустимыми, но Песков и Захарова позволяют себе это.

Организатора «Жары» Эмина Агаларова Лена Миро не считает преступником и бандитом, но у него есть бизнес и соответственно конкуренты.

Примечательно, что пресс-секретарь российского президента в гости к конкурентам Агаларова не ездит, а вот к нему Песков приехал. Этот шаг показывает, что организатор «Жары» находится «в законе», а его конкуренты – нет.

В это же время Путин заявлял, что чиновники должны быть над схватками бизнесменов, и они должны быть равнодушны и не ездить в гости. Однако Песков с Захаровой всё же приехали на «Жару», что увеличивает акции мероприятия.

Лена Миро уверена, что не известно, заплатил ли Агаларов Пескову и Захаровой, но в любом случае власти не должны позитивно влиять на какого-либо бизнесмена.