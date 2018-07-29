«Поехали в Украину за пенсией»: Разрушенный город-призрак на Донбассе ужаснул пользователей Сети

Сегодня, 13:49

В городе совсем нет людей. Даже сами военные из ДНР массово бегут из армии, разочаровавшись в местной власти.

Недавно в Сети появились фотографии, на которых был запечатлён разрушенный город-призрак Углегорск. Он находится в оккупированном Донбассе, а точнее в Донецкой области.

Один из пользователей Twitter опубликовал снимок города-призрака Углегорска. Он был сделан во время поездки по населённому пункту. Мужчину больше всего напугала полнейшая пустота улиц, хотя фото было сделано в субботу днём.

Опубликованный материал буквально ужаснул пользователей Сети. Некоторые из них также опубликовали снимок одного из зданий Углегорска, которое было полностью разрушено. По словам местных жителей, его уничтожили террористы, которые пока что контролируют город. Здание было настолько разрушенным, что его пришлось снести.

Некоторые люди сатирично отметили, что Углегорск стал городом-призраком, потому что все «поехали в Украину за пенсией». Такое шуточное заявление связано с тем, что среди жителей оккупированных территорий Донбасса существует практика оформлять социальные выплаты и в Украине, и в ДНР/ЛНР.

В ВСУ же рассказали, что Углегорск находится на Горловском направлении. Террористы там сейчас наращивают большое количество техники. Однако проблема состоит в том, что ближайшие города покидают не только мирные жители, но и сами же «защитники».

Данные разведки гласят, что так называемую «республику» рвутся «защищать» всё меньше и меньше местных военных. По опубликованным данным, в ДНР/ЛНР сами же террористы разочаровались в своей же власти, поэтому стали массово покидать службу, в связи с чем наблюдаются сильные проблемы с личным составом и комплектацией.

Именно с этим и связано уменьшения количества провокаций в данном регионе. Горловское направление стало одним из основных, так как если ВСУ в рамках ООС отобьют Горловку, то им с лёгкостью удастся захватить и весь Донецк, и всю Донецкую область.