«Дикий ад»: Отчетливый снимок йети в России взволновал уральцев

Сегодня, 13:42

Искусственный интеллект способен сделать снежного человека истребителем человечества, предполагают ученые.

Известному на Урале фотографу удалось напомнить односельчанам о снимке, которому более 25 лет. Опубликованный в Сети отчетливый снимок йети в России взволновал уральцев. Мужчина в 1990-х годах путешествовал в горах и случайно встретился с необычным существом, покрытым белой шерстью. Высота его поразила мужчину, поскольку он был выше, чем 3 метра. После того, как он успел его запечатлеть, монстр начал убегать. Но спустя годы фотограф случайно обнаружил этот снимок у себя дома. К слову, свой уникальный раритетный снимок мужчина отдавал на экспертизу, которая не только подтвердила его подлинность, но и указала на характеристики изображенного существа.

«Дикий ад, это не возможно, я отказываюсь верить», «Йети был замечен на Урале еще 30 лет назад, но снят его не смогли», «стоит поехать еще поискать сенсацию», - заявили юзеры в Сети.

После увиденных комментариев фотограф принял решение вновь отправиться в это загадочное и аномальное место и провести досмотр местности. Эксперты даже рассмотрели теорию того, что можно найти не одного, а армию йети. После их можно будет использовать для ведения военных действий, обслуживания людей. Кроме того, появится возможность создания роботизированного лже-человека. В его обязанности войдет тяжелая и выносливая работа. Не окажется лишним использование прототипов снежного человека в Арктике или для полетов в Космос, для сохранения человеческих жизней.