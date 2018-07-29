В Новосибирске скончался известный тележурналист Яков Лондон

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Прикованный к инвалидной коляске медиаменеджер продолжительное время болел, после чего его сердце остановилось в возрасте 54 лет. Прощание с известным деятелем состоится 30 июля, а похоронен политик будет на Заельцовском кладбище в тот же день.

Известный тележурналист Яков Лондон скончался в Новосибирске в реанимационном отделении больницы. В жизни медиаменеджеру и успешному бизнесмену пришлось пережить много событий, одним из которых стало покушение, что случилось 20 лет назад и послужило причиной, по которой журналист больше не мог передвигаться самостоятельно. В одном из последних интервью Лондон признался, что со временем начал думать о собственной безопасности и уделять этому вопросу много внимания, поэтому пользуется услугами крепких телохранителей.

Яков Лондон прошел непростой путь и основал известную телекомпанию НТН, став ее первым директором. Позднее, добившись определенных успехов в карьере, журналист решил принять участие в выборах на пост мэра Новосибирска в 2004 году, но голосов ему не хватило, поэтому Лондон уступил оппоненту Владимиру Городецкому, во второй тур с которым ранее больше никто не выходил.