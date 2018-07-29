На 60-м году жизни скончался выпускающий редактор «РИА Новости»

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Михаил Смирнов был отличным журналистом, которого всегда уважали в коллективе. У него остался сын и жена.

На 60-м году жизни скончался журналист и выпускающий редактор главного выпуска «РИА Новости» Михаил Смирнов. Коллеги умершего рассказали, что запомнили его, как отличного редактора и интеллигентную личность.

Ольга Дычева, которая является главой МИО «Россия сегодня» в Индии и бывшей коллегой Михаила Смирнова, с которым она работала в Мадрасе, считает умершего отличным журналистом. По словам Дычевой, Смирнов был творческой и инициативной личностью, он мог работать в коллективе и сохранять свои индивидуальные черты. Индийские работники бюро АПН всегда уважали журналиста и относились к нему с симпатией.

Дычева добавляет, что Михаил Смирнов был душой любой группы людей, пел, любил играть на гитаре и был семьянином.