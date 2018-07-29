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Писатель из Украины Лесь Подервянский предрек разрушение Крымского моста и реакцию украинцев после этого.

Россияне резко отреагировали на «парад вышиванок после падения Крымского моста». По словам писателя, именно такое событие способно обрадовать настоящих украинцев, которые, радуясь, выйдут торжествовать в национальной одежде.

Помимо вышеуказанного, Подервянский считает, что проблема украинцев заключается в их провинциальности и низкой самооценке, а не олигархии и коррупции.

Писатель говорит, что британцы, в отличие от украинцев, имеют свойственный им пафос, который помогает им жить. Но россияне аллегорию почему-то не восприняли. Они считают, что украинцы уж очень сильно радуются поражениям и неудачам жителей России.

Хотя тот же излюбленный Крымский мост стал, к несчастью для жителей соседней страны, сплошным огорчением, поскольку набрал популярность среди местных жителей и туристов.

Пользователи сети пишут, что мост, к большому сожалению, не упадет, поскольку он крепкий, надежный, да и охраняют его хорошо. И просят не удивляться так сильно украинцев, когда их корабли начинают после таких заявлений тщательно досматривать.