12-летняя россиянка рассказала, как её приютили собакоподобные существа

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12-летняя жительница российской деревни отправилась в лес за грибами, но поняла, что заблудилась. В попытках найти дорогу она выбилась из сил, но на помощь ей пришли странные существа.

Девочка по имени Надежда прекрасно знала лес, в который ходила собирать ягоды и грибы, но в какой-то момент поняла, что находится совсем в незнакомом месте. Она пыталась вернуться, но в конечном счете просто выбилась из сил и прилегла у одного из деревьев. Позже 12-летняя россиянка услышала голос в голове, а потом увидела существо, непохожее на человека. После этого девочка упала в обморок.

Надежда рассказала, что очнулась она в пещере, где увидела существ, которые были похожи на собак и людей одновременно. Странное семейство приютило её на некоторое время, постоянно заботясь и не желая отпускать. Спустя какое-то время собакоподобные существа согласились с девочкой, что ей надо возвращаться домой, и даже проводили почти до самой деревни. После возвращения Надежда практически ни с кем не делилась своей историей. О самой тайне открыто рассказывать она стало много лет спустя.