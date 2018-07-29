Губернатор Ленобласти попробовал себя в роли рыцаря

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Александр Дрозденко в тайне посетил «Турнир Святого Олафа», но его заметили внимательные граждане и местный кот.

В Выборгском замке сейчас проходит фестиваль «Турнир Святого Олафа». Среди всех желающих в роли рыцаря себя попробовал также и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дело в том, что никаких официальных заявлений не было. Губернатора Ленобласти заметили внимательные посетители рыцарского турнира. Очень похожий на Александра Дрозденко мужчина был одет в рыцарские доспехи с двуручным мечом. Фотографии с ним были опубликованы в социальных сетях, а именно в группе Выборгского музея-заповедника.

Кроме того, о появлении губернатора Ленобласти на рыцарском турнире заявили и пользователи социальных сетей. Один из посетителей рассказал, что он заметил на мостовой странного рыцаря. По словам мужчины, он понял, что уже где-то видел его. Кольчуга на нём сидела хорошо, а меч он держал уверенно. Когда же рыцарь снял шлем, то очевидцы увидели Дрозденко, который, кстати, посещает «Турнир Святого Олафа» уже не первый раз.