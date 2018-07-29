«Подбитый Супермен»: В Выборге заметили странного мужчину в простынях

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28 июля в Ленобласти прохожие увидели местного супергероя, правда, с определенными странностями.

Как сообщают местные жители, в Выборге они недавно заметили странного мужчину в простынях. Помимо странного одеяния, у него была перебинтована голова. Пользователи сети говорят, что это может быть только «Подбитый Супермен», который «удрал» из больницы. Действительно, наряд у героя «местного разлива» странный: на нем оказалось только нижнее белье и надета обувь. Все остальное прикрыто простынями.

Жители Выборга предполагают, что мужчина запросто мог сбежать из ЦРБ, которая находится в километре от места, где увидели странного горожанина. Об этом свидетельствуют пятна крови на голове у «Супермена».

Несмотря на такие обстоятельства, пользователи сети не упустили возможность подшутить над странником. Некоторые говорили, что «супергерой не мчит на помощь, ибо плащ подбит».

Другие же обеспокоились, что незнакомцу нужна помощь, но, видимо, ему ее никто не оказал.