Специалисты: Салоны красоты помогают мужчинам бороться с раком

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Рак является серьезной проблемой для медицины из-за сложной диагностики и трудоёмкого лечения. Специалисты постоянно ищут способы для борьбы с опухолями, а также как помочь пациентам справиться с болезнью.

Методы лечения рака отрицательно сказываются на внешнем виде больных, что отражается и на способности бороться с заболеванием. Однако специалисты из больницы Сейнт-Джеймс, Великобритания, нашли способ, который может помочь мужчинам бороться с тем, что они начинают выглядеть хуже. Они проводят семинары, которые учат пациентов обращаться с косметикой для того, чтобы они начали ухаживать за собой и почувствовали себя лучше.

Ранее подобная методика с посещением салонов красоты применялась к женщинам, борющимся с раком. Но для мужчин подобных вариантов не предполагалось. Как показала практика, начатая в 2017 году, пациентам с опухолями становится значительно лучше после того, как они начинают ухаживать за собой и видят положительные изменения во внешности. Сами мужчины, которых обучали мастера из салонов красоты, отмечают, что косметика помогает им бороться с заболеванием и последствиями его лечения.