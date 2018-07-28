Волгоградцы активно обсуждают загадочное ночное происшествие

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Многие посчитали, что причиной всему послужила «кровавая Луна» и активизация потусторонних сил, однако с такой версией согласились не все горожане. Была озвучена и версия с ограблением мусоровоза, однако к окончательному мнению горожане не пришли.

Волгоградцы до сих пор активно обсуждают загадочное ночное происшествие, свидетелем которого стал местный житель. Прямо в центре города мужчина увидел непонятного происхождения листы бумаги или пластиковые крышки, которые в большом количестве разносились по дороге. Очевидец предположил, что могли быть и другие осведомленные жители города, которые объяснят ситуацию.

Позднее оказалось, что на утро весь мусор был убран, а значит не осталось никаких доказательств необъяснимого события, кроме фотографий. По предположению волгоградцев, кто-то мог избавляться таким методом от ненужных бумаг, но шутники вспомнили о шабаше ведьм, вследствие которого мусор и попал в центр города ночью.

С редким лунным затмением связано немало других ситуаций и рассказов, а многие астрологи и другие эксперты предполагали, что «кровавая Луна» может активировать нечисть и спровоцировать катаклизмы, которые уничтожат планету, но этого пока не произошло, к счастью.