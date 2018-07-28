«Гарольд, скрывающий боль» посетил VK Fest

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Мужчина решил порадовать россиян и посетил интернет-фестиваль.

Инженер Арато Андраш из Венгрии, известный пользователям социальных сетей, как «Гарольд, скрывающий боль» решил наведаться в Санкт-Петербург и посетил VK Fest. Многие люди, пришедшие на этот фестиваль, были в восторге, так как увидели любимого персонажа «мемов» вживую. Мужчина стал известен благодаря своей неестественной улыбке и печальным глазам, которые пользователи интернета используют в качестве шутливых постов.

«По его лицу, я бы сказал, что он не особо рад», - прокомментировал один из подписчиков Лентача, который разместил запись о венгерском посетителе.

«Единственная причина идти на VK fest», - вторил ему пользователь под ником Скромный Юнитолог.

Ранее сообщалось, что «Гарольд, скрывающий боль» посещал столицу России. Зачем? Скорее всего, чтобы люди на улицах порадовались, увидев героя в своем городе. Известно, что многие с ним фотографировались и искренне предлагали свою помощь в экскурсиях по городу.