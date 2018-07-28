Путин подписал указ о проведении Главного морского парада в Петербурге

Сегодня, 19:35

Мероприятие пройдет 29 июля. Организацией займется Минобороны России и некоторые федеральные органы.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин в официальном порядке подписал указ о проведении Главного морского парада в Петербурге. Он состоится 29 июля, в День ВМФ. Также российский лидер поручил питерским властям принять участие в организации мероприятия и посодействовать в подготовке парада.

День ВМФ в Российской Федерации проводится в последнее воскресенье июля месяца каждый год, профессиональным праздник стал по указу президента от 31 мая 2006 года. В советское время День ВМФ отмечали 24 июля, в 1980 году дату перенесли на последнее июльское воскресенье. Сегодня этот праздник представляет собой память страны о морской славе. На парад приходят не только моряки и те, кто служил в армии, но и их семьи и просто люди, готовые поздравлять виновников торжества.