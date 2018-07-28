Новороссийцы сняли, как кошка устроила охоту на крыс

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На пляже Нептун застукали животное «при исполнении своих обязанностей».

Жители Новороссийска активно обсуждают в Сети видеоролик, где запечатлена кошка, которая устроила охоту на крыс. Автор видеоролика положительно оценил кошачью деятельность и призвал новосибирцев не обижать бездомных животных, потому что они приносят пользу. Некоторые пользователи не согласны с мнением автора: «Ага огромную поймала, награждая вас блохами и глистами!», но большинство все-таки поддержали очевидца: «Чтобы живое существо не обижать, обязательно надо чтобы оно пользу приносило!?», «Люди тоже переносят разные болезни».

Но странно то, что предметом обсуждения стала кошка, а не крысы на городском пляже. Новороссийцы видимо привыкли жить бок о бок с грызунами и такое опасное соседство их не смущает, хотя известно, что эти грызуны неоднократно становились причиной масштабных эпидемий. В современном мире крысы могут стать источником заражения бешенством, лептоспирозом, тифом, туляремии и спровоцировать аллергические реакции.