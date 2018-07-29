Водитель снял на видео сразу две полные Луны

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Ученые пока не прокомментировали, чем может быть второй объект, который как две капли воды похож спутник Земли. Подлинность видеоролика сомнений ни у кого не вызвала.

В YouTube 28 июля появилась запись видеорегистратора, на котором запечатлены сразу две полные Луны.

2 мая, установленная в салоне авто камера сняла поездку по трассе и проплывающие мимо виды, в том числе в объектив попала большая и яркая полная Луна справа от водителя. А уже через пару секунд на видео можно увидеть совершенно невероятное зрелище – еще одна точно такая же Луна. Водитель меняет угол зеркала, чтобы получше рассмотреть оба светящихся космических тела, которые он наблюдал на протяжении всей поездки.

Пользователи сети недоумевают: «Почему на небе видны две Луны». Астрономы пока молчат о природе загадочного явления, но многие эксперты утверждают, что ни одно космическое тело Солнечной системы не может приблизиться к другому на расстояние, которого будет достаточно, чтобы человек мог их видеть одновременно.

Однако стоит отметить, что иногда действительно происходят ложные луны, которые являются следствием гало (светящийся круг, возникающий вокруг Солнца или Луны из-за преломления света в облачных кристаллах льда). При гало диск может быть виден частично, некоторые его участки его поверхности интенсивнее других отражают свет и поэтому по бокам диска образуются яркие пятна. В таких случая Лун и Солнц может быть и два и три и даже четыре. Но такие явления крайне редки, следующее можно ожидать только через 300 лет.