Ветеринары выяснили суть возраста кошек и собак

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Ветеринары раскритиковали популярную теорию о том, что 7 лет жизни домашнего питомца равняются одному человеческому.

Сколько протянет собака или кошка, на самом деле определяется рядом факторов. Среди них не последнее значение имеет размер. Особь побольше умрёт в более раннем возрасте. Специалисты порекомендовали не учитывать вообще человеческие мерки при уходе за питомцами. Кошки и собаки по возрасту делятся условно на малышей, молодых, взрослых, зрелых, старших и гериатрических. Суть в том, что для каждого этапа нужны свои условия.

Нельзя применять, например, один и тот же комплекс медицинских процедур для котёнка и взрослого кота. Еда также отличается. Если об этом забыть, то даже самая тщательная забота о домашнем любимце обернётся для него бедой. Ранее эксперты выяснили уже, что взрослые кошки не так сильно скучают по людям, как котята. Однако, если они длительное время не хотят показываться на глаза, то это симптомы какой-то болезни.