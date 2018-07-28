В Красноярске две голые девушки вышли гулять под дождем

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Девушки абсолютно не стеснялись видеокамер и своего обнаженного вида.

В Красноярске, по предварительным данным, в районе «Зеленая роща» две голые девушки вышли из подъезда и отправились гулять под дождем. По словам очевидцев, девушки не стеснялись ничего, и даже съемки на камеру, а резвились в свое удовольствие. Немного позже они выбежали на проезжую часть и стали там валяться лежа друг на друге. Через некоторое время им надоело и они ушли обратно, скрывшись от глаз любопытных прохожих.

Пользователи сети гадают, что же это было. Некоторые предполагают, что девушки были просто без комплексов, а кто-то утверждает, что они находились в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в Армавире довольно пышных форм девушка ночью решила прогуляться в обнаженном виде. Снимки эпатажной женщины были опубликованы на одном из городских сайтов. Ее личность и причина прогулки так и не были установлены.