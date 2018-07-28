«Ласковый убийца»: Врачи дали советы, как уберечься от гепатита

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Существует пять видов болезни под классификацией A, B, C, D и E. Сегодня, 28 июля, всемирный день борьбы с гепатитом.

Гепатит часто называют «ласковый убийца», в особенности это касается С и В. Такое название ему дали из-за отсутствия симптомов на ранней стадии, а когда печень начнет беспокоить человека, то болезнь уже может прогрессировать к циррозу или раку. Врачи дали дельные советы, как уберечься от гепатита.

Стоит знать, что варианты А и Е попадают в организм посредствам грязных продуктов, как при кишечной инфекции. B, C и D передаются через кровь, при инъекциях, нестерильном татуировании, пирсинге, маникюре и незащищенном половом акте, а также от матери к ребенку во время вынашивания, родов и кормления грудью. Нужно подчеркнуть, что D возникает исключительно у тех, кто уже болен В, ухудшая общую картину.

В случае профилактики гепатита А и В поможет действенная вакцина, которую применяют во всем мире, начиная с рождения. Соблюдение гигиеничных правил никто не отменял, ведь они защищают организм от многих пагубных последствий. От вирусов, которые передаются через кровь, также есть защита: не контактировать с чужой кровью и вести здоровую интимную жизнь, предохраняясь. Также не помешает периодическая сдача крови, чтобы в случае случайного заражения из-за медицинской халатности вовремя начать лечение.