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Пока вся Россия переживает за жизнь Иосифа Давыдовича, в Украине грязно измываются над больным раком сторонником ДНР и ЛНР.

Если верить авторитетным российским СМИ, Герой Труда РФ, Народный артист СССР и лауреат множества госпремий Иосиф Кобзон в настоящее время пребывает на грани жизни и смерти из-за рака предстательной железы. Пока Россия погрузилась в тревогу, граждане Украины живут по принципу: мне хорошо, пока другим плохо.

«Карма настигла антиукраинского любителя Новороссии, который сейчас медленно и больно умирает», - измываются над 80-летним депутатом Госдумы РФ украинцы.

Жители Незалежной не стыдятся обзывать Иосифа Давыдовича последними словами, желая легендарному артисту мучительной смерти. Примечательно, зла Кобзону желают как рядовые украинские пользователи Интернета, так и сетевые сообщества с внушительной аудиторией, пользующиеся у себя на родине авторитетом и имеющие статус СМИ.

Отношения певца с Украиной испортились сразу после государственного переворота в Киеве (2014 год). Кобзон назвал «пришедшую на крови» власть и ее сторонников «фашистами и бандеровцами», поддержав референдум России в Крыму и вооруженное восстание ополченцев в Донбассе.

В ответ украинцы лишили Иосифа Давыдовича всех госнаград, признав артиста персоной нон-грата в родной для него стране. Попав в базу данных «Миротворца», певец позволил себе еще одно резкое высказывание в сторону «майданутых», назвав их «потерявшими разум, честь и совесть проклятыми мракобесами».

Аналогичный скандал, однако, гораздо меньших масштабов, разгорелся в Сети после смерти Михаила Задорнова. Сатирик также болел раком и поддерживал самопровозглашенные республики в Донбассе, из-за чего его смерть в Украине восприняли за карму.