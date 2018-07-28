VK Fest в Петербурге «потерпел фиаско» из-за 2-часовых очередей

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В парке 300-летия Петербурга стартовал фестиваль VK Fest. Желающие посетить его столкнулись с проблемой очередей. Из-за плохой организации людям приходится стоять по 2 часа под палящим солнцем.

С такой проблемой организаторы фестиваля сталкиваются уже не первый раз. Дело в том, что в 2017 году в этом же парке проводился VK Fest, когда организаторы «потерпели фиаско». Тысячи посетителей тогда жаловались на огромные очереди. Именно это и становилось поводом для отмены визита. Многие пишут в социальных сетях, что даже не созданы все условия для тех, кто желает приобрести билет на месте или же просто попасть на фестиваль. Людей много на мероприятии от социальной сети «ВКонтакте», но даже мест для парковки не предусмотрено в необходимом количестве. Елена Темникова, Светлана Лобода, Баста, Диана Арбенина были приглашены в качестве звездных гостей.

Их фанаты приобрели недешёвые билеты с надеждой, что на «синей сцене» смогут увидеть концерты знаменитостей. Но из-за очередей у людей уже просто нет сил. «Вы издеваетесь? Я 2 часа стоял в очереди, чтобы потом скитаться по парку в поиске лавочек или же пуфиков, а теперь уже нет желания и сил ждать концерта любимого Вакуленко, ужасная организация», - написал разъяренный пользователь «ВКонтакте».