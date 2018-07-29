«Пернатая сборная»: Попугаи-баскетболисты стали звездами Сети

Сегодня, 02:15

Попугаи всегда поражали сообразительностью и умением копировать речь и поведение человека. Их запросто можно обучить различным трюкам. Но то, что они могут быть еще и спортсменами - знают далеко не все.

На днях в сеть попало видео, на котором попугаи играют в баскетбол. Пользователи сразу окрестили их «пернатой сборной» и очень полюбили данное видео. С момента загрузки ролика в интернет попугаи-баскетболисты стали настоящими звездами.

Птицы сразу поняли, как нужно играть в эту игру. Они за лакомство от хозяина показывали настоящий «пилотаж», отбирая друг у друга мяч, а после – забрасывали в корзину. Все, как в настоящем спорте.

Венесуэльские попугаи-баскетболисты полюбились юзерам, и теперь они их считают самыми милыми и забавными пернатыми спортсменами.