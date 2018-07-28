Медики: Треть пациентов с раком крови остаются не диагностированными

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Выживаемость при онкологии зависит от вовремя поставленного диагноза, но в отдельных видах болезни пациенты узнают правду слишком поздно. Сведения показали, что большинство пациентов зачастую путают распространенные симптомы с другими популярными болезнями, отчего происходят фатальные задержки в лечении.

Медики показали официальные данные, согласно которым – треть пациентов с раком крови остаются не диагностированными долгое время. Такие больные могут проходить обследования три раза и более, однако точный диагноз врач иногда ставит слишком поздно. С этим связана и высокая смертность пациентов, ведь другие виды онкологии зачастую имеют более конкретные симптомы, спутать которые с аналогичными крайне сложно.

Всего 59% больных раком крови полностью понимают толкование своего диагноза и правильно лечатся, остальные 41% получают медикаментозное и другие вмешательства с опозданием, что также влияет на процент выживаемости. Во многих случаях спасением является определенное количество курсов химиотерапии, однако изредка выжить можно лишь при пересадке костного мозга, что очень опасно и не дает 100% результата, но может продлить жизнь больного.

Специалисты предупреждают, что именно своевременная диагностика является первым шагом к борьбе с таким коварным недугом. Существует несколько видов рака крови и четыре стадии, однако при подозрениях диагноза необходимо сразу же обращаться к врачу. Основные причины беспокоиться – тошнота и головокружение, отвращение от пищи, частая потеря сознания, кровотечения без причины, желтизна кожи. Эксперты настоятельно рекомендуют обращаться к специалистам, а не заниматься самодиагностированием.