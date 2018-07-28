«Торгуют лицом»: Ростовчанин критикует девушек из-за одежды

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Парень считает, что нынешнее поколение девушек уж очень не соответствует требованиям скромности.

В социальной сети «ВКонтакте» в публичной группе «Подслушано Ростов-на-Дону» молодой человек опубликовал свое мнение, где критикует девушек из-за одежды и заявляет, что нынче, особенно те дамы, которых он наблюдает в своем городе, уж слишком откровенно одеваются. Он заявил, что шорты коротковаты, декольте глубоковато, в общем, «торгуют лицом», а эталоном он считает девушку в закрытом длинном платье и с платочком на голове, которую последний раз, якобы, видел только в церкви, и то, монашку.

Да, возможно, мужчина и прав, так как сейчас количество откровенно одетых девушек неуклонно растет, но дело все в том, что на «эталон» скромной девушки никто, к сожалению, и не посмотрит. Так как мужчины почему-то привыкли смотреть на женщину, как на кусок мяса, а «монашки» в итоге почти всегда остаются в одиночестве. Так может быть дело не в девушках? А в мужчинах, которые вынуждают женщин выряжаться для того, чтобы привлечь внимание. И, скорее всего, этот ростовчанин, опубликовавший гневный пост, сам-то грешит тем, что смотрит именно на таких дам, ведь в Ростове полно девушек, которые надевают юбку ниже колена, согласно моде, или красивые воздушные платья, которые считаются несколько скромными. Но нет, почему-то внимание обращено только на «вопиющую вульгарность».

К слову, одежда не играет роли в выборе человека. И если парень женится на возлюбленной, а ей нравятся мини-юбки - это не значит, что он допускает роковую ошибку.