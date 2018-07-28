Под Самарой пойман сом рекордных размеров

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Взрослый мужчина рядом с такой рыбой кажется малышом, ведь пресноводное достигает 2,1 метра в длину и имеет 70,6 кг веса. В истории рыбалки на Волге ловились и другие рекордсмены, вес которых превышал 300 кг, а длина составляла более 3 метров.

Сом рекордных размеров был пойман под Самарой в поселке Шелехмет, и рыбаки решили поделиться новостью о своем улове с другими гражданами. Однако самарцы считают, что пользы от такой добычи будет немного, ведь рыбы таких размеров имеют солидный возраст и сильно пропитаны тиной и другими неприятными речными запахами.

Согласно научным данным, такому сому может быть более 50 лет, и все это время рыба удачно пряталась в ямах, пока не стала добычей. Опытные рыболовы считают, что сома человеческих размеров необходимо отпустить на свободу, ведь употреблять такую рыбу в пищу не рекомендовано.