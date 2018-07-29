Жительница Приморья родила «ребенка-богатыря»

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Женщина чувствует себя отлично и гордится тем, что родила такого мощного малыша.

24 июля в роддоме Находки жительница Приморья Анастасия родила мальчика весом в 5860 граммов и 62 сантиметра ростом. Мама «ребенка-богатыря» признается, что врачи предупредили ее, что малыш родится крупноватый, но от таких размеров даже акушеры остались в шоке. По их словам, это рекорд для Приморского края по весу. Некоторое время ребенок находится при интенсивном наблюдении в отдельной палате. Такое повышенное внимание обусловлено тем, что у детей с «перевесом» бывают проблемы со здоровьем, вследствие чего они такие и огромные, но чаще всего крупные детишки чувствуют себя отлично и успешно выписываются из роддома.

По словам матери ребенка, никто не ожидал такого богатыря и вся купленная одежда будет ему мала, но главное, что отец очень горд сыном, а все остальное будет куплено. «Родственники тоже не верят, все хотят поскорее увидеть Тимура своими глазами», - смеется Анастасия.

Сейчас мама и ребенок чувствуют себя отлично и скоро собираются домой.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке родилась девочка весом 5580 граммов, что опять же очень много. Ученые утверждают, что у девочек с большим весом при рождении в будущем может развиться рак груди, чем это обусловлено пока неизвестно, но исследования показали, что девочки, у которых вес превышал на 0,5 кг средний, были на 7% больше подвержены риску возникновения рака молочной железы.