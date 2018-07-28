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В социальных сетях горожане широко обсуждают скандальный ролик, показывающий социальное неблагополучие обитателей семейного общежития и бездействие специальных служб.

Жителей Новороссийска шокировало видео со спящим на полу общежития ребенком. Расследование, проведенное местными активистами показало, что мальчику девять лет и он часто вынужден ночевать таким образом, так как не может достучаться до пьяных родителей. Комендант говорит, что неоднократно обращался к участковому инспектору и представителю социальных служб по поводу этой многодетной семьи. Муж и жена нигде не работают, а так называемые продукты питания приносят с помоек.

В комнате площадью 11 квадратных метров проживают пять человек и две собаки. Соседи неоднократно жаловались на невыносимый запах из этого жилища. Тараканы из комнаты разбегаются по всему общежитию. В ответ на запрос общественников, в социальной службе заявили, что эта семья находится у них на учете и с ней проводится работа. Судя по выложенному в Сеть ролику, эффекта от работы не наблюдается.