Эрнест Макаренко считает снос «Дома-2» личной победой

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Мужчина несказанно рад тому, что участок под съемки ненавистного ему телешоу будет снесен.

Глава отдела исполкома московского городского регионального отделения по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями «Единой России», замсекретаря местного отделения района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко утверждает, что наконец-то был услышан и теперь «позорное телешоу будет уничтожено». Он сообщил, что уже давно на всех уровнях интернета призывает к закрытию телепрограммы и считает снос «Дома-2» личной победой. Своей радостью он поделился с пользователями социальной сети Twitter. По его мнению, данное шоу, которое идет уже достаточно долго лишь приводит к деградации населения и такие мероприятия необходимо быстро завершать.

Напомним, что власти Москвы решили проложить через знаменитую «Поляну» «Дома-2» автомагистраль, ведущую из Саларьево до Марьино. Однако, ТНТ не согласно с действиями правительства и надеется, что подрядчик, согласно контракту, предоставит им новое место под съемочную площадку. Пользователи сети разделились на два лагеря: на тех, кто жаждет скорейшего закрытия телешоу и его поклонников. Они схлестнулись под записью Рустама Солнцева в Instagram, где он призывал бывших звезд «Дома-2» защитить проект «грудью».