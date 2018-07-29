Одноклассники из столичной школы №1329 выиграли «золото» в рамках Международной математической олимпиады

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На площадке румынского города Клуж-Напока прошла 59-я по счету Международная математическая олимпиада (ММО). В ее рамках удалось отличиться воспитанникам столичной школы №1329 — одноклассники Егор Рябов и Артур Герасименко выиграли золотые награды в составе сборной России. Участниками ММО-2018 стали 116 команд со всего мира. Об этом сообщил ИТпортал.

Уже четыре года подряд представителям школы №1329 удается завоевывать медали ММО. В период 2015-2017 гг. они выиграли два «серебра» и одно «золото». Что касается ММО-2018, то в ее рамках сборная России выиграла пять золотых и одну серебряную медаль, благодаря чему она разместилась на втором итоговом месте в зачете соревнований.

По словам главы московского Депобразования Исаака Калины, сейчас столичную систему образования обоснованно следует считать одной из десяти лучших в мире. Добиться этого удалось благодаря целому ряду факторов, к примеру, повышению зарплаты преподавателей и реализации проекта «Московская электронная школа», — уточнил министр.