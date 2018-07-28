«Автоледи – корова»: Директор молокозавода в Ростове вступился за «подопечную» на проезжей части

Вместо победы над оппонентами, женщина опозорилась незнанием ПДД и живодерством.
В социальных сетях яростно обсуждается вопиющий случай. Как сообщают пользователи Интернет, инцидент произошел в Ростове. Директор молокозавода в Ростове вступился за погибшую «подопечную» на проезжей части. Известно, что в районный суд пришло дело по ДТП с участием автомобиля и крупного рогатого скота. Сообщается, что автоледи на высокой скорости ехала по дороге и сбила одну из коров стада местного молокозавода. После виновница ДТП написала официальную претензию к директору, в которой указала, что именно корова виновна в сложившейся ситуации. Оригинальный ответ директора впечатлил абсолютно всех. Мужчина подчеркнул, что с интересом ознакомился с претензией и никакой вины за собой не ощущает. Чтобы подтвердить свои слова директор основательно рассказал свою позицию. Мужчина подчеркнул, что машина не считается безопасным средством передвижения, а повышая скорость водитель сам провоцирует наезд на пешеходов.
Автоледи опозорилась своим поведением, а мужчине негласно присвоили звание «Почетный защитник коров 2018 года».