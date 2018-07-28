«Автоледи – корова»: Директор молокозавода в Ростове вступился за «подопечную» на проезжей части

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Вместо победы над оппонентами, женщина опозорилась незнанием ПДД и живодерством.

В социальных сетях яростно обсуждается вопиющий случай. Как сообщают пользователи Интернет, инцидент произошел в Ростове. Директор молокозавода в Ростове вступился за погибшую «подопечную» на проезжей части. Известно, что в районный суд пришло дело по ДТП с участием автомобиля и крупного рогатого скота. Сообщается, что автоледи на высокой скорости ехала по дороге и сбила одну из коров стада местного молокозавода. После виновница ДТП написала официальную претензию к директору, в которой указала, что именно корова виновна в сложившейся ситуации. Оригинальный ответ директора впечатлил абсолютно всех. Мужчина подчеркнул, что с интересом ознакомился с претензией и никакой вины за собой не ощущает. Чтобы подтвердить свои слова директор основательно рассказал свою позицию. Мужчина подчеркнул, что машина не считается безопасным средством передвижения, а повышая скорость водитель сам провоцирует наезд на пешеходов.

«Из материалов не следует, что корова, действуя по моему прямому указанию, приняла смерть с целью нанесения Вам материального ущерба. Я даже не был знаком с безвременно ушедшей, следовательно, указаний ей давать не мог», - написал директор.

Автоледи опозорилась своим поведением, а мужчине негласно присвоили звание «Почетный защитник коров 2018 года».

«Поскольку ни моей, ни коровьей вины не доказано, я вправе подать встречный иск о возмещении морального вреда, причиненного коллективу молокозавода, а также родным и близким покойной. Ваши предложения о добровольном возмещении ущерба будут с пониманием рассмотрены», - подытожил автор в ответе автоледи.