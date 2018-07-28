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Она напоминает мыльный пузырь, чем поразила местных жителей. Снимки стали появляться в социальных сетях, явление действительно завораживает.

В небе над Новосибирском появилась редкая радуга, уникальность которой заключается в полном раскрытии. Таким образом, она стала похожа на огромный мыльный пузырь, лучше всего явление было видно жителям Ленинского района. Многие горожане сравнивали увиденное с иллюстрациями из фантастических книжек.

Радуга представляет собой атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, которое наблюдается при освещении ярким источником света множества капель тумана или дождя. Примечательно, что радугу можно увидеть, если Солнце располагается за спиной наблюдателя, в противном случае, понадобится специальный оптический прибор. Приблизиться к радуге невозможно, также, как и к горизонту.