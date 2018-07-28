«Гуси-мазохисты»: В Сети бурно обсуждают видео реакции птиц на град

Возможно, на гусей повлияла Кровавая Луна и они впали в ступор перед обычным явлением, предположили юзеры.
В социальной Сети опубликовали видео реакции гусей из Онтарио (Канада) на град. Необычное поведение птиц бурно обсуждают юзеры и комментируют занятный ролик.
Появились мнения, которые подразумевали странное поведение гусей из-за Кровавой Луны и затмения. Якобы птицы ощутили потустороннюю атмосферу и стали беспомощны перед магической Луной.
Необычное поведение птиц прокомментировал эксперт. Он подтвердил, что подобное поведение гусей вызвано их ощущением мира и приближением явления, которое может повлиять на их здоровье. Поэтому они выбирают самую удобную позицию, вытягивают шею и действуют согласно фундаментальным законам физики.