«Голодный желудок»: Что нельзя есть на завтрак?

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Вода с лимоном, бутерброд или кофе только усугубят ситуацию и приведут к проблемам со здоровьем. Эксперты знают, чем можно полакомиться утром.

Диетолог Екатерина Бурляева рассказала журналистам, что нельзя есть на завтрак. Оказывается, «голодный желудок» утром стоит поощрять определенными продуктами, а не тем, что мы привыкли. В основном в утренний рацион входит сладкое, кофе, бутерброд с копченостями, сок или вода с лимоном, которая обещает здоровье и молодость организму.

Все эти вкусности строго запрещены на завтрак, поскольку они являются раздражителями желудка и кишечного тракта. Впоследствии это приведет к нарушению работы пищеварительного тракта, а далее можно диагностировать гастрит, язву и другие серьезные болезни. Бурляева рекомендует есть на завтрак каши, желательно молочные, цельнозерновой хлеб, фрукты и овощи. Обязательными утром являются белковые продукты, включая творог, яйцо и нежирное мясо.

Если придерживаться подобной диеты, то самочувствие действительно улучшиться за неделю. Естественно, у каждого свой организм и реакция на определенные продукты может быть разной, так что правильный завтрак для каждого индивидуальный вопрос.