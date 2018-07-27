«Снежный человек» снят на камеру наблюдения в Коми

Вчера, 22:43

Местным жителям удалось запечатлеть необычное существо на пленку.

В Коми любители паранормального Михаил и Ольга расставили по лесу фотоловушки для того, чтобы поймать на камеру наблюдения йети. Место было выбрано неслучайно. По словам Ольги, в этих местах ею был встречен «Снежный человек». Они развесили по деревьям яблоки и хлеб для приманки. Но существо, которое все-таки попало на камеру, не взяло ничего из этого. Он был снят на расстоянии примерно 70 метров, но и это криптозоологи, люди, изучающие необычных животных, особенно человекоподобных, считают большой удачей.

Ранее сообщалось, что в Мичигане туристы также заметили среди деревьев нечто похожее на человекоподобного йети. Они сняли на видео неопознанное существо, но многие отнеслись к этому весьма скептически и утверждают, что на видеопленке запечатлен лишь обыкновенный медведь.

Такое явление, как «Снежный человек», очень давно, еще с 1967 года, беспокоит человеческие умы. Многие исследователи не до конца уверены, существует ли он, но также есть множество свидетельств людей, которые натыкались на нечто похожее.