Состояние Маши Кончаловской подает надежды на пробуждение

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Девочка сама дышит и реагирует на раздражители. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский уже 4,5 года с врачами борются за жизнь уже 19-летней дочери.

На сегодняшний день ничего неизвестно о точном состоянии Маши Кончаловской, но здоровье юного организма подает надежды на пробуждение. Согласно слухам, девочка находится в России в реабилитационном центре под круглосуточным наблюдением квалифицированных врачей. В истории известны случаи, когда люди пробуждались от комы спустя многие годы. Высоцкая и Кончаловский на протяжении 4,5 года не унывают и уверены, что их девочка проснется и станет жить привычной жизнью.

Мария Кончаловская была серьезно травмирована в Марселе, когда вся семья попала в ДТП. Известно, что остальным жизнь спасли ремни безопасности, но тогда 14-летний подросток отказалась себя обезопасить. За этой историей наблюдают многие, публика сочувствует знаменитым родителям и все свято верят в чудесное пробуждение.