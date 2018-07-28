Ведущий «Первого канала» подвергся критике из-за вопроса Боярскому

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Сергей Бабаев спровоцировал своим вопросом бурю негодования среди пользователей всемирной сети.

Ведущий программы «Доброе утро» подвергся волне критики и возмущения в свой адрес после некорректного вопроса, который он задал своему гостю Михаилу Боярскому.

Бабаев предложил Михаилу Боярскому назвать «небанальные» места для посещения в Петербурге. Встреча Бабаева и Боярского на передаче состоялась несколько дней назад и преследовала за собой цель обсудить места города на Неве, которые обязательны для посещения.

Ведущий Сергей Бабаев называл такие достопримечательности, как Исаакиевский собор и ростральные колонны, «тривиальными местами», чем очень разозлил телезрителей и пользователей Сети. В свою очередь, его гость Михаил Боярский блестяще парировал бестактный вопрос и предложил ведущему проследовать на прогулку в Летний Сад.

«Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке», такой ответ был адресован Бабаеву, которого в социальных сетях стали называть полным невежей. «Тупой и безграмотный. Где такого взяли?», «Удивительно, как Боярский не треснул его», возмущаются интернет-пользователи и, кажется, их негодованию нет предела.