В ЛДПР недовольны действиями Лободы в Ростове

Сегодня, 18:02

Члены партии недовольны тем, что плакаты с рекламой концерта певицы размещаются на стендах, предназначенных для выборов.

Ростовское ЛДПР предложило певице два варианта развития событий: либо она убирает свою рекламу, либо она становится парламентарием.

Помощник Лободы заявляет, что певица не имеет к расклейке никакого отношения, ведь этим занимаются организаторы мероприятия. Члены ЛДПР направили заявление в полицию с требованием привлечь певицу к ответственности.

Если размещение рекламы на стендах для выборов не прекратится, то Светлане предлагают вступить в ряды ростовского парламента и тогда расклейка ее баннеров станет официальной.

Сама певица на счёт происходящего комментариев не дала.