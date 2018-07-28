Путин позитивно отозвался о российской программе по борьбе с вирусом Эбола в Африке

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Об этом стало известно после выступления российского президента на саммите БРИКС.

Владимир Путин позитивно отзывается о работе Российской Федерации в борьбе с вирусом геморрагической лихорадки Эбола и считает ее очень продуктивной.

Эбола - вирусная инфекция, способная заражать не только людей, но и некоторые виды животных.

Десятый по счету саммит в настоящее время проходит в Йоханнесбурге, ЮАР. На нем обсуждаются актуальные темы, а общение, по словам президента, строится исключительно на взаимном уважении и дружбе пяти стран, которые принимают участие в саммите. Упомянул Путин и Нельсона Манделу, назвав его отражением деятельности группы стран БРИКС. Он всячески способствовал развитию принципов открытости и справедливости в "пятерке".