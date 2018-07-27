Сергей Дружко в новом проекте столкнулся с аномалией в Подмосковье

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Телеведущий Сергей Дружко вернулся в просторы YouTube с пилотным проектом «Объяснимо? Не факт», что является аналогией его передачи «Необъяснимо, но факт». Поклонники попросили блогера остаться в видеохостинге на долгое время.

Дело в том, что Дружко получил популярность благодаря передаче «Необъяснимо, но факт». Он попытался стать блогером, но спустя полгода его проект «Дружко шоу» провалился. На этот раз он решил рассказать о мистическом месте в Подмосковье – Шушморе. Эту местность называют «гиблой», потому что здесь пропадали не только взрослые, но и дети.

Дружко стал словно уфологом, который изучает паранормальные явления, НЛО и нашествия инопланетян на Землю. Но телеведущий вряд ли предполагал, что в Шушморе натолкнётся действительно на мистику. В некоторых местах температура резко падала на несколько градусов на расстоянии в 2 метра. Магнитную аномалию ему всё же удалось обнаружить. Он и сам не понял, как вышел к озеру у Шушмора. В его автомобиле видеорегистратор был всё время включён, но когда Дружко приблизился к нему, то он внезапно выключился. Из-за чего это произошло, так и не удалось понять. Сам же телеведущий считает, что это аномалия.