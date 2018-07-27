Учёные: Диета поможет избавиться от псориаза

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Учёные провели эксперимент на 3500 французских больных, которым поставили такой диагноз. Те из них, кто питались сладостями, продуктами с большими количеством жиров и фастфудом, страдали самой сложной формой псориаза.

С другой стороны, пациентам становилось лучше благодаря средиземноморской диете. Там есть ряд витаминов, а также фолиевая кислота и омега-3 жирные кислоты. Всё это имеет противовоспалительное действие. В состав диеты входят свежая рыба, овощи, оливковое масло, орехи, бобы и цельное зерно. Такой рацион уже ранее получал одобрения со стороны ряда экспертов. Так, специалисты из Университета Дикина заявили, что диета способствует нормализации психики человека, а также достаточно не затратна финансово.

Новая научная работа гласит о том, что благодаря этому рациону можно избавиться от ряда болезней, где нарушен иммунитет. Среди них также псориаз. Стоит отметить, что и такая диета может оказаться вредной – если постоянно питаться только продуктами из её состава. Эксперты рекомендуют время от времени менять рацион или делать его разнообразнее, чтобы организм в достаточном количестве получал все питательные вещества.