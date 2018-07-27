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В год летальность составляет 13,5%. Глава Минздрава Вероника Скворцова и Дмитрий Медведев посетили онкорадиологический центр Московского областного онкологического диспансера, расположенного в Балашихе.

Вероника Скворцова рассказала, что в Подмосковье достигнут один из лучших показателей в мире по онкологии, о чем говорит количество летальных случаев от рака за год. Дело в координирующих механизмах европейского уровня. В процентном соотношении показатель летального исхода опустился до уровня в 13,5% (это 147 на 100 тысяч).

По выявлению опухолей Россия отстает, включая выявление болезни на ранней стадии, когда у пациента большие шансы на полное выздоровление. По результатам современных исследований, у каждого человека в организме замечаются раковые клетки и возникают микроскопические опухоли, которые гибнут из-за активации системы противоопухолевого иммунитета.