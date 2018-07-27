Королева Елизавета запретила любимую еду Меган Маркл

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В Букингемском дворце стараются не готовить пасту, которую жена принца Гарри любит больше всего. Причиной стали гастрономические предпочтения королевы.

С момента королевской свадьбы Меган Маркл пришлось полностью изменить свои привычки и отказаться от привычного образа жизни. Недавно же женщине пришлось отказаться и от любимой еды. Из-за того, что королева Елизавета не любит крахмалистые продукты, в меню Букингемского дворца больше никогда не будут готовить любимую еду Меган Маркл – макарон. Королева буквально её запретила.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что королева Елизавета избегает макарон, пасты и картофеля, предпочитая при этом жаренную рыбу или овощи.

Однако в это же время Елизавета и Меган Маркл имеют много общего в гастрономических предпочтениях. Обе женщины придерживаются относительно здорового питания. Королева часто перекусывает бананы, которые она ест в своей особой королевской манере – вилкой.

Меган Маркл, в свою очередь, тоже старается питаться овощами и фруктами, придерживаясь в основном вегетарианской диеты. Королевский шеф-повар заявил, что королева Елизавета «ест чтобы жить», а вот её супруг в это же время «живёт, чтобы есть».

В это же время королева любит шоколадный пирог и печенье. Она одна может съесть целый торт, употребляя по небольшому кусочку каждый день. Меган Маркл тоже не прочь полакомиться шоколадной выпечкой.