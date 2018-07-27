«После кровавой Луны придёт мессия»: Христиане поведали, чего ждать от уникального лунного затмения

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Кровавая Луна прекратит мировые войны, конфликты, теракты и смертельные болезни, считают религиоведы. Астрологи же выдвигают противоположные теории.

Сегодня, 27 июля 2018 года, жители Земли смогут наблюдать ночью лунное затмение. Но оно станет не обычным. В небе появится кровавая Луна, которая на протяжении всего существования человечества изменяла ход истории.

Астрологи обещают, что кровавая Луна будет очень сильно влиять на поступки людей, и их действия будут приводить к негативным последствиям. К примеру, астрологи предупреждают о ряде терактов в крупнейших городах планеты. Кроме того, затмение приведёт к катастрофам, землетрясениям и энергетическим авариям.

Также в кровавую Луну часто начинаются войны. Поэтому, людям в странах с тяжёлой политической стоит воздержаться от поездок и длительного пребывания на улицах. По словам астрологов, возможны и социальные катаклизмы, такие как масштабные митинги с серьёзными последствиями.

Кроме того, как заявляют специалисты, в кровавую Луну могут распадаться семьи и дружба между самыми лучшими друзьями.

Однако существует мнение, противоположное мнениям астрологов. Христиане поведали, чего ждать от уникального лунного затмения. Специалисты в области религии отмечают, что кровавая Луна была предвестником спасения еврейского народа. Считается, что именно в этот день прекратился мор евреев, которые блуждали по пустыне. По словам экспертов, кровавая Луна также была предвестником появления Иисуса. Знак лунного затмения также истолковывается, как вход последнего язычника в христианскую церковь.

С кровавой Луной также связан и еврейский утерянный праздник, который проходит сегодня, 27 июля. Этот праздник связан со спасением народа. Религиоведы уверены, что после кровавой Луны придёт мессия и мировые проблемы закончатся. Речь идёт о завершении катаклизмов, об улучшении политической обстановки, о свержении кровавых диктаторов и о прекращении мировых войн с терактами.