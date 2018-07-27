ВЦИОМ: 45% россиян верят в существование инопланетян

Сегодня, 09:55

Правительство может скрывать этот факт, считают 18% опрошенных. Еще 27% респондентов уверенны, что сами гуманоиды прячутся от людей.

Сотрудники ВЦИОМ в период с 29 по 30 мая в телефонном режиме провели опрос 2-тысячной аудитории возрастом от 18 лет, чтобы установить отношение граждан к новости о существовании других цивилизаций. В итоге, 45% россиян верят в существование инопланетян, причем 42% уверенны, что гуманоиды могут намеренно не выходить на контакт с людьми или их вообще не существует, еще 13% респондентов затрудняются ответить на такой вопрос.

Специалисты ВЦИОМ коснулись темы реализации американской миссии «Аполлон-11» в 1969 году 20 июля, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луну. В России 57% считают эту новость разыгранным спектаклем, только 24% верят в реализацию миссии. Сегодня не каждый специалист верит в реализацию высадки человека на спутник Земли, поскольку это делалось один единственный раз и больше никто не совершил подобной попытки, это вызывает массу вопросов.

С каждым днем все труднее не верить в существование инопланетян, поскольку их присутствие фиксируют ежедневно в каждом уголке планеты. Так, два объекта были замечены на Крымском мосту, часто ядерные испытания сопровождаются неизвестными летательными аппаратами. Следуя из этого, инопланетяне хотят предотвратить возможный ядерный Апокалипсис. Обратную сторону медали под названием «не верю» предоставили американцы со своей знаменитой «Синей книгой», которая так и не смогла доказать существование инопланетян, несмотря на расследование странных событий.