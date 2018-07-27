Мужчина выиграл 200 000 долларов в самый неудачный день в году

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Помятый и порванный лотерейный билет оказался выигрышным в пятницу 13-го.

Американец из города Винтон, в Калифорнии, выиграл в Virginia Lottery в самый неудачный день. Мужчина по имени Дэнни Нунли признаётся, что никогда не думал, что пятница 13-го может принести ему 200 000 долларов.

Дэнни признаётся, что купил лотерейный билет и забыл о нём на некоторое время. В пятницу 13-го он проверил уже скомканный и порванный билет, мужчина относился к нему небрежно и не верил в возможность выиграть, и обнаружил, что он стал победителем.

Стоит отметить, что Дэнни стал седьмым из десяти победителей, которым досталось 200 000 долларов в самый неудачный день в году. Имена трёх победителей лотереи, выигравших в пятницу 13-го, до сих пор остаются не известными.

Выигравший 200 000 долларов мужчина доказывает, что пятница 13-е является не более, чем суеверием. Дело в том, что этот день имеет религиозные корни. Считается, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод в райском саду, в этот день Каин убил брата Авеля, а также по некоторым версиям, Иисуса тоже распяли в пятницу 13-го.

В эпохе Средневековья к этому дню присоединилось ещё целый ряд подобных мифов и сказок. Тогда христианские священники были уверены, что в пятницу 13-го нечисть устраивает шабаш. Якобы в этот день 12 ведьм и упырей приходят на Лысую гору, а в полночь к ним присоединяется сам Дьявол.

Корни мифа о пятнице 13-го зародились ещё в древнем Риме. Тогда это число связывали с нечистью. Христиане же переняли у римлян очень много, в том числе легенду о пятнице 13-го.