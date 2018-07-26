Кабардино-Балкария стала лидером по количеству случаев ожирения

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Минздрав России опубликовал в «Статистическом сборнике» данные по СКФО.

Лидером по количеству зарегистрированных случаев ожирения стала Кабардино-Балкария. Согласно данным министерства здравоохранения в 2017 году с проблемой ожирения столкнулись на 41,1% больше людей, чем в 2016. Следующей по темпам роста больных ожирением стала Ингушетия с приростом в 18,5% за тот же период. А завершает тройку лидеров Чечня с показателем прироста 18%.

Внушают надежду результаты статистики по Ставропольскому краю и Северной Осетии. Там прослеживается четкая динамика снижения количества больных ожирением. Их показатели снизились соответственно на 18,1% и 50%.

Стоит отметить, что министерстве здравоохранения допускают вероятность того, что фактические показатели могут существенно отличаться от аналитических данных, потому что обращаться с такими «пустяками» к врачам кавказские народы традиционно не привыкли.

По мнению россиян, для предотвращения дальнейшего темпа роста людей, страдающих ожирением, с ними нужно проводить профилактическую работу. Ведь все знают что фаст-фуд, газировка и алкоголь очень вредны для здоровья, но при этом с удовольствием поедают свежую выпечку, которая настолько же «полезна» как и вышеперечисленное, потому что содержит твердые жиры.

Вторым по важности вопросом россияне видят отсутствие физических нагрузок и у взрослых и у детей. Хотя все знают, что даже 10-минутная зарядка по утрам не только спасет от ожирения, но и обеспечит заряд бодрости на целый день.