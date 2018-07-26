Японская группа вместо гитар использует старые магнитофоны

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Всё началось с того, как один из участников группы чуть не упал из-за валяющегося на полу барабана с плёнкой. Два древних магнитофона ему подарили ещё в начале двухтысячных, и теперь артист задумался, как их применять.

Прокрутив барабан самому, японский музыкант получил странные звуки. Они ему показались достаточно интересными, чтобы добавить в композиции. Так старые проигрыватели стали подобием музыкальных инструментов. Участники группы Open Reel Ensemble могут использовать их вместо барабанов, гитар, клавишных и вообще всего.

Бывают и интересные сочетания - растягивая ленты от кассет, музыканты подсоединяют их к другим инструментам. Например, к клавишным. Или играют одновременно и на магнитофоне, и на чём-то другом. В одном из выступлений участник коллектива использовал натянутые ленты кассет вместо барабанов. Звук производился благодаря микрофонам, вокруг которых и были обмотаны ленты в подобии проводов. Поклонники группы отмечают, что такая задумка им очень нравится, звуки получаются действительно уникальные.