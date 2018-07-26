Женщинам предложили запах жаренных фисташек в качестве духов

Сегодня, 20:20

Знаменитый бренд выпустил свою линейку притягательного аромата, который несомненно привлечет внимание женщин.

Авторы аромата, композиция которого построена на нотах ананаса, поджаренных фисташек, иланг-иланга, жасмина, цветка Ormond, миндаля, апельсина, ванили, ириса и пачули, - Софи Лаббе и Доминик Ропьон. Парфюмеры утверждают, что новые духи, которые они предложили женщинам, кажутся им удивительно современными из-за сочетания цветков апельсинового дерева со сладостью миндаля, а также запах является притягательным и соблазнительным. Флакон выполнен в манере силуэтов популярных платьев Elie Saab. Он украшен золотистым цветком, который ранее был элементом клатчей данного бренда, а теперь выступает в качестве украшения для духов.

Elie Saab - марка, в которой очень любят щеголять современные модницы. К примеру, Анджелина Джоли появилась в платье этого бренда на премии в области кинематографа American Society Of Cinematographers Awards. Ее платье было цвета шампанского, искрилось и переливалось. Его создатели сообщили, что эффект, который производит платье при вспышках фотокамер, напоминает переливы винного напитка.