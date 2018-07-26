Эксперт: Российские туристы не пострадают из-за закрытия визовых центров

Сегодня, 18:05

Мужчина сообщил, что визовые центры все равно будут вынуждены искать выход из ситуации, так как заинтересованы в общем потоке туристов.

Сообщается, что 14 июля двое сенаторов Константин Косачев и Олег Морозов. Поправки были отправлена в Государственную Думу на рассмотрение. Они предусматривают внесение новых условия для визовых организаций, действующих на территории России. Они включают в себя наличие 20 филиалов на территории России, трехлетний опыт работы с документацией и предоставления виз, а также иметь долю иностранных инвестиций не более 20%. В целом, достаточно выгодное мероприятие для самой Российской Федерации. Однако, многие эксперты высказались против законопроекта, так как если он будет принят, то ни одна организация на российской территории не сможет удовлетворить эти требования и будет закрыта, что очень осложнит гражданам России выезд за границу в страны, в которых виза просто необходима.

Но Роман Бобылев, также один из экспертов по данному вопросу, уверяет, что «свято место пусто не бывает» и непременно на место закрытых организаций придут новые, так как государства заинтересованы в потоке туристов из России и найдут выход из сложившейся ситуации, чтобы их ведомства не быть закрытыми, что хорошо скажется на общей экономической ситуации в России, как уверен эксперт, и сами российские туристы не пострадают из-за закрытия некоторых визовых центров.